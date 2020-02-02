Hayvanseverler Saraçhane'de toplandı

Hayvanseverler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik faaliyetleri ve faytonlarda çalıştırılan atların durumunu sormak için bir araya geldi.

İBB'nin Saraçhane binasının karşısındaki 50. Yıl Parkında toplanan hayvanseverler adına açıklama yapan Zuhal Ardahanlı, faytonlarda çalıştırılan atların son durumu hakkında ilgili kurum ve kişilerin kamuoyunu somut belgelerle bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

"Unutulmamalıdır ki bu dünya hepimizin, yaşam bütün canlıların hakkıdır." diyen Ardahanlı, insan merkezli bakarak hayvanların yaşam hakkını hiçe saymanın hukuki, vicdani ve adaletli bir duruş olmadığını vurguladı.

Ardahanlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından il ve ilçe belediyeleri eliyle yasaya, vicdana, ahlaka uygunsuz toplama ve katliam haberleri geliyor. Yasaya, vicdana, ahlaka uygun hareket edilmesi gerekliliğini hatırlatırken şunu sormak istiyoruz: İstanbul'da sokaklardan toplanıp barınağa alınan 1400, diğer bir duyuma göre 2 bin 100 köpek ve yaklaşık 400 kedi nerede? Bu hayvanların akıbetiyle ilgili somut, şüpheye yer bırakmayan delillerle bize bilgi verilmelidir. Ayrıca kamuoyu da bilgilendirilmelidir."

Kaynak: AA