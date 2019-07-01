01.07.2019 10:14
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Hayvanseverler, sokak hayvanları için pedal çevirdi

Hayvanseverler, sokak hayvanları için pedal çevirdi

Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği ile Bafra Bisikletliler Derneğinin organize ettiği, Bafra Belediyesinin destek verdiği "Sokak hayvanları için pedal çeviriyoruz" projesi, başladı.

Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği ile Bafra Bisikletliler Derneğinin organize ettiği, Bafra Belediyesinin destek verdiği "Sokak hayvanları için pedal çeviriyoruz" projesi, başladı.

Bisiklet turu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı 'ndan başlayarak, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde son buldu.

Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Zebur Deniz, proje ile sokak hayvanlarının sesi olmayı amaçladıklarını söyledi.
Hayvanların aynı göğün altında hayata beraber değer kattıkları dostları olduğunu anlatan Deniz, "Onlar, yüzyıllardır aynı yaşam alanlarını kullandığımız ama görmezden geldiğimiz dostlarımız. Bu projemizin ana nedeni, onlarla ilgili unuttuklarımızı hatırlayıp farkındalık yaratmak. Bu amaçla bize destek veren Bafra Bisikletliler Derneği ile Bafra Belediyesine sonsuz teşekkür ederim." dedi.
Programa Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz ile hayvanseverler katıldı.
Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı , Bafra , Güncel

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