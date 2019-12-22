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Hayvanseverlerden bazı köpeklerin "tehlikeli ırk" statüsünden çıkarılması talebi

Kayseri'de hayvanseverler, "Pitbull Terrier" ve "Dogo Argentino" cinsi köpeklerin "tehlikeli ırk" statüsünden çıkarılmasını istedi.

22.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:24 Hayvanseverlerden bazı köpeklerin
'de hayvanseverler, " Terrier" ve "Dogo Argentino" cinsi köpeklerin "tehlikeli ırk" statüsünden çıkarılmasını istedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen hayvanseverler, ellerinde "Pitbuluma dokunma", "Barınaklarda ölmek istemiyoruz", "Katil değiliz ama yasaklıyız", "Kötü evlat yoktur, kötü sahip vardır", "Yasaklı ırka özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Hasan Can Hötelek, bu köpeklerin canavar olarak doğmadıklarını belirterek, "Saldırgan olanın köpek değil, köpeği eğiten olduğunu ve bu ırkların da normal sokak köpeklerinden hiçbir farkı olmadığını savunmaktayız." diye konuştu.
Bu cins köpeklerin üretimini ve satışını yapıp hırçın bir şekilde yetiştirenler dışında, gerçekten evladıymış gibi sevgi dolu besleyenler olduğuna da dikkati çeken Hötelek, şunları söyledi:
"Bizim isteğimiz zarar görmüş ya da zararlı bir şekilde yetiştirilmiş bu canların kafeslere konulması veya
ötanazi uygulanması yerine kötü yetiştiren sahibinin ceza alması. Köpeğin ise rehabilite edilip tekrar insan içine salınmasıdır. Geri salınamıyorsa bile uygun olanların ruhsatlı bir şekilde sahiplendirilmesi, uygun olmayanların ise barınaktaki diğer köpekler gibi
halka açık bir şekilde barındırılmalarının sağlanmasıdır."
Hötelek, Kayseri'de çok sayıda yasaklı hayvan bulunduğunu, bunlardan ayrılmak istemeyen sahiplerinin gizli şekilde beslediklerini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Meydanı, Pitbull, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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