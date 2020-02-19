Haberler » 3. Sayfa » Hayvanseverlerden Beşiktaş Belediyesi'ne tepki - Haberler

Hayvanseverlerden Beşiktaş Belediyesi'ne tepki

Beşiktaş'ta hayvanseverler bir köpeğe işkence ettiği iddia edilen Beşiktaş Belediyesi'ne tepki gösterdi.

19.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:57Hayvanseverlerden Beşiktaş Belediyesi'ne tepki
'ta hayvanseverler bir köpeğe işkence ettiği iddia edilen Beşiktaş Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarında sokakta bulunan bir köpeği Beşiktaş Belediyesi görevleri yakaladı. Köpeğe kötü davrandığını iddia eden hayvanseverler, görevlinin köpeği arabanın altına attığını ve canını acıttığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Görevlinin köpeği arabanın altına attığını söylen bir hayvansever, "Bu köpeğe nasıl işkence edersiniz. Hepimiz şikayetçiyiz. Köpeğin boynunu kırıyordun az önce arabanın önüne attın. Lütfen bırakır mısınız rica ediyorum. Biz Beşiktaş'ın esnafıyız sabah akşam mamasını veriyoruz" derken bir başka vatandaş ise, "Ben esnafım burada köpeğe ben bakıyorum. Köpek bağlanmaz" dedi.

"Bakıyorsanız köpeği bağlayacaksınız"

Hayvanseverlere cevap veren Beşiktaş Belediyesi görevlisi, "Tamam hanımefendi ne oldu ne yaptık köpeğe biz bir şey mi yapıyoruz. Bakıyorsanız köpeği bağlayacaksınız" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
19.02.2020 14:30:54