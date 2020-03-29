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Hayvanseverlerden "evde kal" çağrısı

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de belediye tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

29.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:36
Hatay 'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde de belediye tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamu binalarının yanı sıra ticari taksiler, sağlık ocakları ve çöp konteynerlerinin etrafından dezenfektan çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan "evde kal" çağrılarına uyan hayvanseverler hazırladıkları video ile vatandaşlara sokak hayvanları için evlerinin önüne bir kap su ve yemek koyma çağrısında bulundu.
Antakya Belediyesi ekipleri de merkez ve kırsal mahallelerdeki çöp konteynerleri, park ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Belediye ekipleri ayrıca, pazarlarda denetim gerçekleştirerek, vatandaş ve satıcıları alınacak tedbirler konusunda bilgilendirdi. Hayvanseverlerden ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel

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Hayvanseverlerden "evde kal" çağrısı

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