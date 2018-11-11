Hayvanseverlerden maskeli eylem Antalya
'da 100'e yakın hayvansever, TBMM'ye sunulması öngörülen Hayvan Hakları Koruma Kanunu'ndaki değişikliğe yönelik yasa teklifine kedi ve köpek maskeleri giyerek tepki gösterdi
ANTALYA - Antalya'da bir grup hayvansever, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişikliği için Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen yasa tasarına karşı, kedi ve köpek maskeleri giyerek tepki gösterdiler. Hayvan Hakları Delegasyonu öncülüğünde Antalya Kaleiçi girişindeki Attalos Heykeli
önünde toplanan yaklaşık 100 kadar hayvansever, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişikliği için TBMM'ye sunulması öngörülen yasa teklifine tepki gösterdi. 'Katliam yasa tasarısı istemiyoruz', 'Hayvanlara adalet', Ölüm yasasına hayır' yazılı dövizleri taşıyan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek maskelerini giyerek, yasa teklifini eleştirdi.Grup adına basın açıklaması yapan Şebnem Ebinç, yurt çapında 69 şehirde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını ve hayvanların duyulmayan çığlıklarını duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Sunulması planlanan yasada ölüm maddeleri olduğunu ileri süren Ebinç, yasa tasarısının TBMM'ye sunulmaması için çalışacaklarını dile getirdi.Hayvan Hakları Delegasyonu olarak bir takım taleplerinin olduğunu da dile getiren Ebinç, hayvanlara uygulanan suç cezalarının artırılması, kısırlaştırılma konusundaki düzenlemeler ve hayvanlara eziyet ya da şiddette belediye görevlileri üzerinde idari yaptırımlar gibi taleplerinin olduğunu söyledi.Basın açıklamasının ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.
11 Kasım 2018 Pazar 16:36