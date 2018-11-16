Hayvanseverlere Müjde!

Kadıköy Belediyesi çevre, sağlık, eğitim alanlarında olduğu gibi hayvan dostlarına yönelik çalışmalarına da yeni projeler ekliyor. Geçici Hayvan Bakım Merkezi ile sokak hayvanlarının tanı, tedavi, operasyon, aşılama, kısırlaştırmasını yapan ve çeşitli kampanyalarla sokak hayvanlarına farkındalık yaratan belediye "Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi" binasının temelini atıyor.

17 Kasım Cumartesi günü tüm hayvanseverlerin katılımıyla temeli atılacak olan Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu sağlayacak. Merkezde muayene, acil müdahale, tanı ve tedavi, operasyon, kısırlaştırma, aşılama, aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak amacıyla işaretleme, kimliklendirme, sahiplendirme ya da alındıkları ortama geri bırakılma gibi hizmetler yürütecek.

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi aynı zamanda bir eğitim merkezi olma özelliği de taşıyor. Merkezde kanun kapsamında sahipsiz hayvanlar hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra hayvanların yaşam hakları, sokak hayvanları için neler yapılabileceği, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı gibi konularda eğitimler düzenlenerek, bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak.

"ÖZGÜRCE DOLAŞABİLECEKLER"

Merdivenköy Mahallesi, Merdivenköy Caddesi'nde 1970 metrekarelik alanda, 3 kat olarak projelendirilen yapıda depo alanlarının yanı sıra muayene, operasyon ve acil müdahale odaları ile eğitim odaları yer alacak. Projenin 1000 metrekarelik alanı hayvanların dolaşabileceği yeşil alan olarak tasarlandı. Merkez acil, ilk yardım gibi hızlı ve anlık müdahaleleri yapılan hayvanların barınağa sevki konusunda da ara istasyon olma özelliğine sahip.

Projeye ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "Doğada, insandan başka canlıların da olduğunu bildiğimiz bir duyarlılıkla yaşadığımızda, hayatımız hem kendimiz için anlamlı hale gelecektir, hem de sokakta yaşayan hayvanlar için yaşam çok daha güvenli olacaktır. Kadıköy bu konuda duyarlılıkları yüksek olan bir ilçe. Hayvan hakları konusunda mücadele veren birçok sivil toplum kuruluşu ve gönüllü ile bir araya gelerek sokak hayvanlarının yaşam hakkı, sahiplendirilmesi için somut adımlar atıyoruz. Bu adımlarımızdan biri de Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi oldu. Temel atma törenimize herkesi bekliyoruz." dedi.