11.06.2019 17:06
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Hazal Filiz Küçükköse eski eşiyle ilgili konuştu: Miladı doldu

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen yıl olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Tuan Tunalı için bomba açıklamalar yaparak, "Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti." ifadelerini kullandı.

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gazetecilerin evlilik soruları üzerine, "Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın" dedi.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ"

Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan oyuncu, "Miadı doldu, son kullanma tarihi geçti. O yüzden artık konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" dedi. Tuan Tunalı ise kalbini Rus model ve oyuncu Yana Mazanova'ya kaptırdı.

Hazal Filiz Küçükköse eski eşiyle ilgili konuştu: Miladı doldu
Hazal Filiz Küçükköse, Magazin

YORUMLAR (5)
RSD: Bu tip kızlar para peşinde. Tabi para bitince aşk bitiyor. Bir gemiden başka gemiye binek.
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.......................: bunlar ünlü değil heralde biraz parayla ünlü olmaya çalışıyor :::))))
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RACO: bunlar kimki valla isim aşinalığı bile yok yani o derece tanımıyorum bi tarafınızdan tanıdığınızı akrabanızı ünlümü yapıyorsunuz nedir:)))))
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DÜRBÜNLÜ: kim bunlar hiç tanımıyorum.
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TİM0135: Hazal kim Tuan kim ak nerden çıkıyor bu tipler yarabbim. Evlilik çok özel müessese demişsinde hanımefendi, katılıyorum size, ama siz basitsiniz
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