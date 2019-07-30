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Hazal Kaya, bikinili poz paylaşarak bebeğine koyacağı ismi açıkladı

6 aylık hamile olan başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından bikinili poz vererek bebeğinin ismini açıkladı.

30.07.2019 13:43
Hazal Kaya, bikinili poz paylaşarak bebeğine koyacağı ismi açıkladı

5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ardından bebek müjdesiyle hayranlarını sevindiren Ali Atay ve Hazal Kaya çifti, oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

SÜRPRİZ YAPTI

Hamile olduktan sonra bir süre bebeğinin cinsiyetini saklayan güzel oyuncu Hazal Kaya, hamileliğin 6'ıncı ayında sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evlilik yapan güzel oyuncu Hazal Kaya, karnı burnunda bikini ile poz verdi.

FİKRET ALİ GELİYOR

Hazal Kaya, paylaşımında "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali" diye yazdı.


Hazal Kaya, Ali Atay, Magazin

YORUMLAR (3)
TXX: fikret ali ne ya
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ADINIZI YAZIN: Ne büyük bir marifet. . . . Biz de hazalın hamile fotoğrafını çekseler diye dört gözle bekliyorduk merakımızı giderdi hazal kaya.
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LÜZUM BELİRLEYİCİSİ: lüzumsuz mahluklar
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