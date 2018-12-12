Hazal Kaya'dan Şaşırtan Sirke İtirafı!

Reyting rekortmeni Bizim Hikaye dizisiyle reyting rekorları kıran ünlü oyuncu Hazal Kaya, şaşırtan bir itirafta bulunarak, "Köpeklerimi ve kendimi sirke ile yıkıyorum." dedi.

ADAÇAYINI YAKIP İÇİYOR

Bizim Hikaye dizisiyle ekranda olan Hazal Kaya yaptığı itiraf ile şaşırttı. Kaya, batıl inançlarının çok olduğunu söyledi ve sirkeyle evini sildiğini söyledi. Bir dergiye verdiği röportajda batıl inançlarının olduğunu aktaran Hazal Kaya, kendisini ve köpeklerini sirke suyuyla yıkadığını aktardı. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden güzel oyuncu, ayrıca adaçayının da gücüne inandığını aktardı. Kaya, adaçayını yaktığını, içtiğini ifade etti.