12 Aralık 2018, 17:20
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Hazal Kaya'dan Şaşırtan Sirke İtirafı!

Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya'dan şaşırtan bir itirafta bulunarak, "Sirke ile yıkanıyorum." ifadelerini kullandı.

Reyting rekortmeni Bizim Hikaye dizisiyle reyting rekorları kıran ünlü oyuncu Hazal Kaya, şaşırtan bir itirafta bulunarak, "Köpeklerimi ve kendimi sirke ile yıkıyorum." dedi.

ADAÇAYINI YAKIP İÇİYOR

Bizim Hikaye dizisiyle ekranda olan Hazal Kaya yaptığı itiraf ile şaşırttı. Kaya, batıl inançlarının çok olduğunu söyledi ve sirkeyle evini sildiğini söyledi. Bir dergiye verdiği röportajda batıl inançlarının olduğunu aktaran Hazal Kaya, kendisini ve köpeklerini sirke suyuyla yıkadığını aktardı. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden güzel oyuncu, ayrıca adaçayının da gücüne inandığını aktardı. Kaya, adaçayını yaktığını, içtiğini ifade etti.

Bizim Hikaye Dizisi,Hazal Kaya
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:20



YORUMLAR (7)
MERT: Bi kız nasıl oyuncu oldu hayret soğuk bir yapısı var oyunculuk hiç giremedim
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4 6
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DÜRBÜNCÜ : Ben desem bu sirke kokusu nerden gelir.
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1 7
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HOLLANDALI: NE YAPTIKKI SERKEYLE DUS ALALIM YAAAA;
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1 1
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MERT: Bir kere içten yürekten gelerek ALLAH de bu yaptıklarının hepsinden bin kat daha işe yarar
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7 0
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....: Sirkeyle çok önceden beri yıkanma meselesi var özellikle saçlara acayip parlaklık veriyor bu nun haber niteligi yok bence
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6 1
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