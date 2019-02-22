2 Hafta Önce Evlenen Hazal Kaya, Hamilelik İddialarını Yalanladı

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, dün ikiz bebeklerine hamile olan yakın arkadaşı Sinem Uslu'nun düzenlediği Baby Shower partisine katıldı. Hakkında çıkan hamilelik haberlerine açıklık getiren oyuncu, "Şimdilik yok" dedi.

"ÇOK İSTİYORUZ AMA ŞU AN YOK"

6 Şubat'ta oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay'la dünya evine giren Hazal Kaya'nın hamile olduğu iddia edildi. Dün katıldığı partide çıkan haberlere gülerek cevap veren Kaya, "Darısı başımıza, çok istiyoruz ama şu an öyle bir şey yok" dedi.

Hazal Kaya, Hamilelik İddialarını Yalanladı">

"GERÇEK HAYATI AŞK-I MEMNU ZANNEDİYORLAR"

Evliliğiyle ilgili gelen sorulara evli olmak dışında değişen bir durum olmadığını söyleyen sanatçı, Beren Saat'in düğüne çağrılmadığı iddiasına da açıklık getirdi. Hazal Kaya "Öyle bir şey yok. Gerçek hayatı Aşk-ı Memnu sanıyorlar galiba. Hiçbirimiz öyle entrikalarla uğraşan insanlar değiliz" cevabını verdi.