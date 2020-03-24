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Hazal Kaya: Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Hazal Kaya: Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan?

Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüsün yaşlılardan bulaşacağı düşüncesinin herkeste hakim olduğunu ifade eden Kaya, "Yahu 'yaşlılar' risk grubu... Yani bu virüsü kapmaları halinde ölüm tehlikeleri var. Dışarı çıkmaları bu yüzden yasaklandı. Onları korumak için. Virüsün onlardan bulaşacağı fikrine nasıl kapıldı bunca insan? Bu yanlış anlaşılmayı kim düzeltecek?" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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