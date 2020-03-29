Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Muğla'da, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaraladığı için gözaltına alındı.

29.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaralayan Hazal Mesudiyeli (26), polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLA BACAĞINDAN YARALADI

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli, Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde, dün gece, erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis., ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi.

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Ağaoğlu, Bodrum, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Haberin Videosu :

Muğla'da Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:16: Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı - Haberler 16:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü - Haberler 16:15: Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı - Haberler 16:14: Fransa: Eski Bakan Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü - Haberler 16:13: Boş kalan sahiller koyun sürüsüne kaldı - Haberler 15:45: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti 15:10: Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler