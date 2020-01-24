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Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu basın mensuplarından kaçamadı! El ele görüntülendiler

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile 'Nehir'i Hazal Subaşı, önceki akşam Cihangir'de ilk kez el ele görüntülendi. Basın mensuplarına el ele poz veren ikili, kısa da bir açıklama yaptı.

24.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:50

Show TV'de ekranlara gelen 'da 'Aliço' karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ile diziye 'Nehir' karakteri ile katılan Hazal Subaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Kameralardan köşe bucak kaçan oyuncu çift, önceki akşam Cihangir'de ilk kez el ele görüntülendi. Basın mensuplarına el ele poz veren çift, kısa bir açıklama da yaptı. Rıza Kocaoğlu, "Her şey ortada değil mi Hazal" diye konuşurken, fazla da bilgi vermek istemedi.

CANSU TOSUN İLE ERKAN KOLÇAK'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ'NE KATILDILAR

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen doğum günlerini kutlamasına, yeni aşıklar Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı da katılmıştı.

Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu basın mensuplarından kaçamadı! El ele görüntülendiler

Hazal Subaşı, Çukur, TV, Magazin


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