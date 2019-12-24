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"Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, OSM'de beğeniye sunulacak

Sakarya'da, sanatçı Mustafa Cemil Efe'nin eserlerinden oluşan "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, yarın kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak.

24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Sakarya'da, sanatçı Mustafa Cemil 'nin eserlerinden oluşan "Hazan ve Bahar" hüsn-i hat sergisi, yarın kültür sanat dostlarının beğenisine sunulacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, "Hazan ve Bahar" isimli hüsn-i hat sergisiyle devam edecek.
Yarın saat 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) açılacak sergi, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sanatçı Mustafa Cemil Efe'nin seçkin eserlerinden oluşan hüsn-i hat sergisinin açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.

Mustafa Cemil, EFE, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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