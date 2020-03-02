Hazar Derneği "Çünkü Ben Çocuğum" Projesiyle çocuk istismarıyla mücadele edecek

Toplumsal faydanın ancak sevgi ve bilgiyle edinilmiş bir eğitimden geçtiğini savunan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl çocuk istismarını odağına aldı. Bu bağlamda yıl boyu sürecek "Çünkü Ben Çocuğum" Projesi'nde öncelikle eğitmenlere toplam 35 saatlik ders verilecek. Projenin hedefi, eğitimciler yoluyla sahada bilgi ve farkındalığın sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması. İstanbul yaşayan Türkiye ve Suriye vatandaşı anneler ile risk grubundaki çocuklara bakım hizmeti veren toplam 240 kadına eğitim verilmesi planlanıyor. İkinci hedef kitleyi ise eğitimcilerin ulaştığı kadınların temasta olduğu tüm çocuklar oluşturuyor.

Çocuk ve çocuk hakları öğretilecek

12 ay sürecek proje kapsamında en az 10 eğitmene mart ayı boyunca dersler verilecek. Eğitim; çocuk ve çocuk hakları, istismar ve ihmal arasındaki farklar, istismar türleri, fiziksel, ekonomik ve cinsel istismar ve etkileri, çocuk işçiliği, cinsel ve psikolojik istismar barındıran 18 yaş öncesi yapılan evliliklerin ve gebeliklerin içerdiği ruhsal ve fiziksel risk faktörleri, çocuk işçiliği ve erken yaşta yapılan evliliklerle ilgili yasal mevzuat, çocukları cinsel istismardan önleyici ve koruyucu tedbirler ve destekleyici mekanizmalar gibi konuları içerecek. Hazar Derneği projeyle Türkiye'deki çocukların hak ve hukuklarıyla ilgili Türkiye ve Suriye vatandaşı kadınları bilgilendirmeyi amaçlıyor.