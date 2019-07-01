01.07.2019 17:56
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Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

Televizyon ekranlarından bir süredir uzak olan, kariyerine internet üzerinden yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde baş rol oynayarak devam eden Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü , bir katolog çekimi için büründüğü yeni imajıyla tanınmaz hale geldi.

"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞSUN"

Sosyal medya hesabından sarı saçlı halini paylaşan Hazar Ergüçlü, takipçileri tarafından tanınmadı. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, paylaştığı fotoğrafa, "O zaman dans" yorumunu ekledi. Ergüçlü'nün paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Ergüçlü'nün bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten tanıyamadım bambaşka biri olmuşsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Yeni tarzın çok hoş." yorumunu yaptı.

MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Muhafız dizisiyle adını dünya çapında duyuran oyuncu Hazar Ergüçlü, makyajsız fotoğrafını paylaşan ünlülere dahil olmuştu. Oyunculuk performansıyla göz dolduran Ergüçlü, "Gerçek" notunu düştüğü makyajsız ve filtresiz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

hazar ergüçlü , sosyal medya , Magazin

YORUMLAR(2)
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