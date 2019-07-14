14.07.2019 16:06
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Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi mühürlendi

Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi mühürlendi

Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesine ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi Maden Kaymakamlığınca alınan karar ile mühürlenerek kapatıldı.

Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesine ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi Maden Kaymakamlığınca alınan karar ile mühürlenerek kapatıldı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesine ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme tesisi Maden Kaymakamlığınca alınan 12.07.2019 tarihli karar ile "Yapılan incelemede kamp ortamının eğitim, sağlık, güvenlik açısından çocukların beden ve ruh sağlığı için uygun olmadığı, daha önce giderilmesi gereken eksikliklerin tamamlanmadığı, bu durumun çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimi açısından risk teşkil ettiği" sebebiyle kapatma kararı alınmıştır. Alınan karara istinaden gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Maden Kaymakamlığı ve Elazığ İl Özel İdaresi personelince söz konusu tesisin kapatılması ve mühürlenmesi sağlanmıştır" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Hazar Gölü, Diyarbakır, Gezin, Maden, 3. Sayfa

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