Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesinin karantinaya alınmasının ardından, polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı, kontrollü geçiş sağlanmaya başlandı.

12.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:34
Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı
ELAZIĞ - Elazığ 'ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesinin karantinaya alınmasının ardından, polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı, kontrollü geçiş sağlanmaya başlandı.
Valilik bugün, Sivrice İlçesine bağlı Hazar Mahallesinde Korona virüs hastalığı vakası görülmesiyle 14 günlük karantina sürecini başlattı.Ayrıca alınan ikinci bir kararla ilçeye araç giriş ve çıkışlarına zaruri durum olmadığı sürece yasaklandığını bildirdi.
Kararın ardından polis ekipleri, karantinaya alınan mahalle ile ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. İlçeye gelen vatandaşlar. polisler tarafından uyarılarak geri çevrildi.
Öteyandan Sivrice ilçesi 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce binanın ağır hasar almasına neden olan 6.8'lik depremin merkez üssü olması nedeniyle daha hassas davranıldığı bildirildi. Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivrice, Elazığ, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hazar Mahallesi karantinaya alındı, Sivrice ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:53: İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Coronavirüs Hastalarına Robotlar Bakacak - Haberler 15:53: Rus Doktor Uyarıyor: Yeni Tip Coronavirüs Tamamen Yok Olmayacak! - Haberler 15:51: Bakan Albayrak: "Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız" - Haberler 15:44: Uygulama noktasında sürücülerin ateşleri ölçüldü - Haberler 15:43: İngiltere'de 1.5 kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı - Haberler 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler