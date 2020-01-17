Hazer Amani'den düğün paylaşımı! Eşini öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evinde evlendi. Çİft, nikah sonrası Nişantaşı'nda bir mekanda dostlarının katıldığı bir kutlama ile geceye devam etti.

HAZER AMANİ, EŞİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Hazer Amani, eşi Sıla'yı öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazer'in "En kötü günümüz böyle olsun" notuyla yaptığı paylaşıma 8 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Öte yandan, Sıla eşi ile el ele tutuştuğu anın fotoğrafını, "El ele" notuyla yayınladı. Sıla'nın paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BEYAZIT YAPTI

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, pazartesi günü dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.