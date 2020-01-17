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Hazer Amani'den düğün paylaşımı! Eşini öpücüklere boğdu

Bir yıllık beraberliğin ardından Sıla ve Hazer Amani çifti, geçtiğimiz pazartesi günü dünyaevine girdi. Düğünde Sıla'yı öperken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Hazer Amani'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

17.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:20

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evinde evlendi. Çİft, nikah sonrası Nişantaşı'nda bir mekanda dostlarının katıldığı bir kutlama ile geceye devam etti.

HAZER AMANİ, EŞİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Hazer Amani, eşi Sıla'yı öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazer'in "En kötü günümüz böyle olsun" notuyla yaptığı paylaşıma 8 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Öte yandan, Sıla eşi ile el ele tutuştuğu anın fotoğrafını, "El ele" notuyla yayınladı. Sıla'nın paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ BEYAZIT YAPTI

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, pazartesi günü dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi. Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

Önceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldiÖnceki gün evlenen Sıla ve Hazer Amani çiftinden ilk paylaşım geldi

Hazer Amani'den düğün paylaşımı! Eşini öpücüklere boğdu

Hazer Amani, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
J:SIMDIDEN ICINE DUSMUS 3 HAFTA SONRA BOSANMA
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IHTIYAR:BAZEN HAZER AMANİ OLMAK İSTERSİN
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ADAMM:ahmetten iki tokat yedi diye gidip evlenen kadın :D
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.:Kaç yıla boşanırlar, tahminleri alalım.
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DAG:sov yakin da ayriyoruz diye cikacak da zemin hazirliyorlar
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M.ORHAN:cicim ayı bitince göreceğiz
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...:helal olsun zina degil nikah yaptılr demiyosunda laf sokuyosun. sana ne ?Kına mı yakacan?
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MER:Seni kimler aldı? kimler öpüyor seni?Dudağında dilindeEllerin izi var, aaah. . Her öpüşünde farklı erkekler gelecek aklına. Kabul eder misiniz?
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...:liseli ergenim :D
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