Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında? Sıla'nın eşi Hazer Amani ne iş yapıyor? Hazer Amani hayatı ve biyografisi!

2019'un magazin gündeminin en sıcak konularından olan Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani ilişkisi 2020'de en çok konuşlan konulardan bir4i olacak. Sade bir düğünle hayatlarını birleştiren ikilinin sade düğünleri dikkatleri çekerken Hazer Amani merak konusu oldu Hazer Amani kaç yaşında? Sıla'nın eşi Hazer Amani ne iş yapıyor? Hazer Amani hayatı ve biyografisi! Hazer Amani kimdir?

HAZER AMANİ KİMDİR?

1977 doğumlu olan Hazer Amani Ankara'da doğmuştur. Yemeğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hazer Amani Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Daha sonra Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye 'ye gelmiştir. 2011 yılında 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü almıştır.

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir

Televizyonda en büyük çıkışını MasterChef Türkiye ile yapmıştır. Hazer Amani 2018 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapmıştır. Şimdilerde The Taste Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.