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Hazer Amani nikah masasına oturacak olan Sıla hamile mi?

İki hafta içinde şef Hazer Amani ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı Sıla'nın 1 buçuk hamile olduğu yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

01.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:30

Bir sene tanışarak aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Gençoğlu ile şef Hazer Amani, 13 Ocak'ta evleniyor. Yakın dostlarının katılımıyla evlenecek olan Sıla'nın bir buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi.

NİKAH İÇİN KESEYİ AÇTILAR

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerini yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

SILA BEBEK BEKLİYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre ise: İlişkisini göz önünde yaşayan Sıla Gençoğlu, 1,5 aylık hamile. Yaşı daha fazla ilerlemeden anne olmak isteyen 39 yaşındaki Sıla, bu şansı kaçırmamak için sevgilisiyle evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'a giderek anne olabilmek için yumurtalıklarını dondurduğu da iddia edilmişti.

YENİ YILI INSTAGRAM HESAPLARINDAN KUTLADILAR

Yeni yılı birlikte kutlayan Sıla ve Hazer Amani, aşklarını Instagram hesaplarından ilan etti. Hazer, sevgilisiyle fotoğrafını "Sağlık, mutluluk, huzur ve aşk dolu bir yıl olsun. 2020 sizin yılınız olsun" notuyla paylaşırken Sıla da "Mutlu seneler" diyerek paylaştı.

Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştıSıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli olduÜnlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu

Hazer Amani nikah masasına oturacak olan Sıla hamile mi?

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