Eski Eşinin Hakkında Açıklamalar Yaptığı Hazım Körmükçü Kimdir?

Hazım Körmükçü, son günlerde magazin dünyasını yakından takip edenlerin gündemindeki isim oldu. Eski Eşi Hilal Özdemir'in 2. Sayfa programına açıklamalar yapması sonrası gözler Hazım Körmükçü'ye çevrildi. Peki, Hazım Körmükçü kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.