Hazine 1,5 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 507 milyon 400 bin lira borçlandı.
DÖNEMSEL FAİZ YÜZDE 9,74
Bakanlık, 7 yıl (2422 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,74 oldu.
HAZİNE, TOPLAM 1 MİLYAR 507 MİLYON 400 BİN LİRA BORÇLANDI
Nominal teklifin 1 milyar 298 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 466 milyon lira, net satış 474,9 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 50 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 682,5 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 507 milyon 400 bin lira borçlandı.
Kaynak: AA