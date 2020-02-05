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Hazine 10 Şubat'ta "değişim ihalesi" düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde 10 Şubat'ta dört değişim ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.

05.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:24Hazine 10 Şubat'ta

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde 10 Şubat'ta dört değişim ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu değişim ihalelerinde;

Geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarihi için Resmi Gazetede söz konusu senetler için ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar esas alınacak.

Yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak.

Çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılımcı olabilecek."

Açıklamaya göre valör tarihi 12 Şubat olan ihalelerde şu senetler değiştirilecek:

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Geri alınacak senet                                 Karşılığında İhraç Edilecek Senet

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TRT110320T18 Değişken faizli              TRT280628T18 TÜFE'ye endeksli

TRT010420T19 TÜFE'ye endeksli         TRT280628T18 TÜFE'ye endeksli

TRT130520T14 Kuponsuz                     TRT280628T18 TÜFE'ye endeksli

TRT100620T16 Kuponsuz                     TRT280628T18 TÜFE'ye endeksli

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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