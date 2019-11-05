Haberler » Ekonomi » Hazine 2,3 milyar lira borçlandı

Hazine 2,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 345,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

05.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:00Hazine 2,3 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 345,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, bugün 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
İhalede basit faiz yüzde 12,22, bileşik faiz yüzde 12,59 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 336,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 477,5 milyon lira, net satış 1 milyar 345,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, toplam 2 milyar 345,7 milyon lira borçlandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:00 ASELSAN'dan rekor kar
19:44 İGA'dan kredi yapılandırmasına ilişkin açıklama
19:19 İGA kredilerinin refinansmanı için Dome Group'u yetkilendirdi
19:16 TMO'dan "ihalesiz sınırsız ithalat yetkisi" iddialarına yanıt
19:12 Batı Akdeniz'in ihracatı 1,5 milyar doları geçti
17:37 Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
08:48 Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
08:20 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek
23:35 ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu
5.11.2019 20:00:32