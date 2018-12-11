Hazine 2,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (609 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 17,82, bileşik faiz yüzde 18,62 oldu.

HAZİNE TOPLAM 2 MİLYAR 820 MİLYON LİRA BORÇLANDI

Nominal teklifin 1 milyar 478 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 440 milyon lira, net satış 504,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 825 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 260,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 491,1 milyon liralık satış yapıldı. Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 820,5 milyon lira borçlandı.