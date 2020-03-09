Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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