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Hazine 3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 64,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

25.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:58Hazine 3 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 64,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, 2 yıl (700 gün) vadeli, 3 ayda (91) bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
Nominal teklifin 3 milyar 563,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 1 milyar 850,3 milyon lira, net satış 1 milyar 864,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 196,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 64,7 milyon lira borçlandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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