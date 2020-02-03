Haberler » Ekonomi » Hazine 4,61 milyar lira borçlandı - Ekonomi

Hazine 4,61 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 610,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:42Hazine 4,61 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 610,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaparken, reel basit faiz 2,31, reel bileşik faiz yüzde 2,32 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 181 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 806 milyon lira, net satış 1 milyar 810,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 394,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 610,1 milyon lira borçlandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:05:19