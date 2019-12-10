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Hazine 5,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

10.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:20Hazine 5,7 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 11,02, bileşik faiz yüzde 11,32 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 936,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 190,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 900 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 1 milyar 513 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 48 milyon lira, net satış 1 milyar 50 milyon lira oldu.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 725 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 5 milyar 665,4 milyon lira borçlandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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