Haberler » Ekonomi » Hazine 6,9 milyar lira borçlandı - Ekonomi

Hazine 6,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 938,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

17.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:26Hazine 6,9 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 938,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11,55, bileşik faiz yüzde 11,88 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 672 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 286,3 milyon lira, net satış 2 milyar 417,3 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 173,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,92, bileşik faiz yüzde 2,94 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 781,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 181,8 milyon lira, net satış 1milyar 221,1 milyon lira oldu.
İhalede, kamu kuruluşlarından teklifin gelmezken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 423 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, 6 milyar 938,4 milyon lira borçlandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:08 TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı - Ekonomi
17:02 Türkiye, konut satışlarında rekora gidiyor - Ekonomi
17:00 SDK'dan bankalara 'sigorta' cezası - Ekonomi
16:55 Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası - Ekonomi
16:50 Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe - Ekonomi
16:46 Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı - Ekonomi
16:27 Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı - Ekonomi
16:19 Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması: Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeli - Ekonomi
15:28 Ameliyatı başarılı geçen Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi - Ekonomi
17.12.2019 17:13:32