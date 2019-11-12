Haberler » Ekonomi » Hazine 9,7 milyar lira borçlandı - Ekonomi

Hazine 9,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ve 1 Hazine bonosu ihalesinde 9 milyar 684,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

12.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:02Hazine 9,7 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ve 1 Hazine bonosu ihalesinde 9 milyar 684,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ilk ihalede 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 12,18, bileşik faiz yüzde 12,25 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 133,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 637,2 milyon lira, net satış 2 milyar 375,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 781,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,22 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 105 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 500 milyon lira, net satış 1 milyar 490,9 milyon lira olarak kaydedildi.
İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 535 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 926,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 965 milyonluk liralık satış yapıldı.
Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2 bin 282 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 12,17, bileşik faiz 12,54 oldu. İhalede 2 milyar 849 milyon liralık nominal teklif gelirken, 855 milyon liralık nominal satış, 817,8 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.
Kamudan gelen 25 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 236 milyon liralık teklifin ise 725 milyon liralık bölümü karşılandı.
Hazine, böylece piyasaya toplam 9 milyar 684,4 milyon lira borçlandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:50 New York borsası yükselişle açıldı
17:44 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Terörist' ifadesine açıklama
17:48 TÜSİAD Başkanı Brüksel'de AB temsilcileri ile görüşecek
17:44 TİM / Gülle: Design Week ile genç tasarımcıları dünyaya tanıtıyoruz
17:36 ATSO ve Milliyet'ten Ekonomi ve İnovasyon Zirvesi
16:21 İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:50:32