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Hazine 9,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 760,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

11.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:38Hazine 9,8 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 760,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 11,92, bileşik faiz yüzde 12,27 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 744,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 680 milyon lira, net satış 1 milyar 746,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 195,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 920 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,6 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 3,25, reel bileşik faiz yüzde 3,27 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 68,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 256 milyon lira, net satış 2 milyar 251,1 milyon lira olarak kaydedildi.
İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 89 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 853 milyonluk liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, toplam 9 milyar 760,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

Ekonomi

Kaynak: AA

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