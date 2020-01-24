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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 3 Şubat 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

24.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:40Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 3 Şubat 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 3 Şubat 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.
Söz konusu senetlerin ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.
Taleplerin 30 Ocak Perşembe günü saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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