Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu: 41 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, mera ve hazine arazilerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tapu kadastro müdürlüğünde görevli 2 memurun da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınar ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede, Kadastro İl Müdürlüğü ve ihaleyle hizmet alımı yapılan özel bir haritacılık şirketince kadastro işlemlerinde, bazı görevlilerce vatandaşın tarlasından dönüm başı belli miktarda para alınarak usulsüzlük yapıldığı ihbarını aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan 2 memur ve haritacılık şirketinin 5 çalışanının, mera ve hazine arazisiyle başkasına ait tapusuz arazileri para karşılığında vatandaş adına tapuladıkları, bazı görevlilerin vatandaşlar ile kafeterya ve ofislerde bir araya gelerek hazineye kayıtlı arazilerin vatandaşa yazılması karşılığında aralarında protokol yaptıkları ve verilen paralar karşılığında senet düzenledikleri tespit edildi.

DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Ocak günü Diyarbakır ve Gaziantep'te belirlenen adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 5'i şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.