Haberler » Ekonomi » Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek - Ekonomi

Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 20 Aralık 2019 valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.

17.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:06Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 20 2019 valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, avro cinsi DİBS ihracı bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olup taleplerin "talep formu" doldurularak 18 Aralık saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.
Avro cinsi DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 18 Aralık Çarşamba günü İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, en geç 20 Aralık saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

23:06 Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek - Ekonomi
22:53 Türkiye'den 100 ülkeye ihraç yapılıyor - Ekonomi
22:16 Dışişleri'nden ABD Senatosu'na tepki: - Ekonomi
21:52 Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti - Ekonomi
21:30 Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak - Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Ekonomi
17:58 TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında - Ekonomi
17.12.2019 23:14:20