Hazine avro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 13 Mart valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
11.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:16
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 13 Mart valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin "talep formları" doldurularak 12 Mart saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.
Avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 13 Mart Cuma günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek.
Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, en geç 13 Mart saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin "talep formları" doldurularak 12 Mart saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.
Avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 13 Mart Cuma günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek.
Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, en geç 13 Mart saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Merkez Bankası, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Ekonomi
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı