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Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

05.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:55Hazine'den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden verilen bilgiye göre, bugün 1 milyar 721 milyon 400 bin TL tutarında 6 Kasım 2019 valörlü, 30 Ekim 2024 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği belirtildi. - İSTANBUL

Maliye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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