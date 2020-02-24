Hazine dolar cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı 26 Şubat'ta 728 gün vadeli dolar cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine'den yapılan açıklamada, 28 Şubat 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracının gerçekleştirileceği belirtilerek, ihracın bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamaya göre, sabit kira ödemeli ihraçta 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 1.75 olarak belirlendi.

Hazine açıklamasında, "Bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi piyasada 28 Şubat 2020 valör tarihli ABD Doları cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir" denildi.

Hazine'nin Pazartesi günü gerçekleştirdiği 2 yıllık gösterge tahvili yeniden iharacında ortalama bileşik getiri yüzde 11.84 düzeyinde oluştu. Hazine ihalesi ve ihale öncesi Piyasa Yapıcı (PY) bankaların rekabetçi olmayan teklif (ROT) sonuçlarına göre, gösterge 2 yıllık tahvilde net satış 1 milyar 359.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 477.5 milyon lira, Hazine'nin 2 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı 800 milyon lira, ihale öncesi piyasa yapıcılar ROT teklifi 1 milyar 761 milyon lira ve kamulara satış 1 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti.