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Hazine euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek

Hazine, 13 Mart valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

11.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:41
Hazine euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
Hazine, 13 Mart valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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