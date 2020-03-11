Hazine euro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
Hazine, 13 Mart valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
11.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:41
Hazine, 13 Mart valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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