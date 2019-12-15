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Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek hafta 2 tahvilin yeniden ihracı ve bir kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

15.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:54Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Bakanlığınca gelecek hafta 2 tahvilin yeniden ihracı ve bir kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Salı günü 3 ihale düzenlenecek.
İlk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.
Üçüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aralık, Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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