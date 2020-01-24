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Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.

24.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:40Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Ocak'ta olacak ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 28 Ocak'taki ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Ekonomi

Kaynak: AA

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