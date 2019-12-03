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Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi.

03.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:26Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi" 2020 yılı için revize edildi.
Bu kapsamda, gelecek yıl sisteme yeni dahil olmak isteyenler ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankaların 11 2019 tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekiyor.
Bu kapsamda, piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor.
Öte yandan, üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,2 milyar liranın altında olmaması önem taşıyor. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbula tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması kriteri aranacak.

Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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