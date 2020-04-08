Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüsün etkisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de ağır bir şekilde hissedildiği Mart'ta Hazine nakit dengesi 40 milyar 445 milyon lira açık verdi. Şubat'ta açık 8 milyar 974 milyon liraydı. Hazine nakit dengesi en yüksek açığını Aralık 2019'da 36 milyar 794 milyon lira ile vermişti. 40,4 milyar lira ile Hazine tarihinin en büyük açığını vermiş oldu.

Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 53 milyar 918 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 364 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 83 milyar 320 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 890 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 402 milyon lira açık verdi. Böylece Mart'ta nakit dengesinde 40 milyar 445 milyon lira açık oluştu. Mart ayında Hazine'nin devirli-garantili borç geri dönüşü 192 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan aktarımlar da 3 milyon lira oldu. Hazine nakit dengesi hesabına göre Mart ayında kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 646 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 19 milyar 392 milyon lira azaldı.

ÜÇ AYLIK AÇIK 26,4 MİLYAR LİRA OLDU

Hazine'nin Mart ayında banka kullanımı 24 milyar 38 milyon lira olarak belirlendi. Dış borç ödeme 699 milyon lira, iç borç ödeme 19,2 milyar lira oldu. Hazine'nin iç borç kullanımı ise net 36 milyar 130 milyon lira olarak gerçekleşti.

Üç aylık olarak ise nakit dengesindeki açık 26 milyar 415 milyon lira oldu. Üç ayda 287 milyar 651 milyar gider, 261 milyar 113 milyon lira gelir kaydedildi. Üç aylık faiz dışı denge 4 milyar 959 milyon lira fazla verdi. Üç ayda devirli-garantili borç geri dönüşü 377 milyon lira olurken, TMSF'den aktarımlar da 11 milyon liraya ulaştı. Kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 920 milyon lira gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 43 milyar 198 milyon liraya yükseldi.

OCAK'TA 22,7 MİLYAR FAZLA VERMİŞTİ

Hazine nakit dengesi Ocak'ta 22 milyar 750 milyon lira fazla, Şubat'ta ise 8 milyar 719 milyon lira açık vermişti. Ocak'ta gelirler 119 milyar 847 milyon lira giderler 97 milyar 161 milyon lira olarak belirlenmişti. Şubat'ta ise 87 milyar 348 milyon liralık gelire karşılık 96 milyar 126 milyon lira gider oluşmuştu.