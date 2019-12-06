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Hazine nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verdi

Hazine nakit dengesi, Kasım ayında 7 milyar 901 milyon lira fazla verdi.

06.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:48Hazine nakit dengesi 7,9 milyar TL fazla verdi
Hazine nakit dengesi, Kasım ayında 7 milyar 901 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Kasım ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım'da Hazine'nin nakit gelirleri 86 milyar 53 milyon lira, nakit giderleri 78 milyar 152 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 71 milyar 642 milyon lira, faiz giderleri ise 6 milyar 510 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 14 milyar 411 milyon lira fazla verdi.

nakit dengesi ise Kasım ayında 7 milyar 901 milyon lira fazla verdi. - İSTANBUL

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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