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Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, kasım ayında 7 milyar 901 milyon lira fazla verdi.

06.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:52Hazine nakit gerçekleşmeleri
Hazine nakit dengesi, kasım ayında 7 milyar 901 milyon lira fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 86 milyar 53 milyon lira, nakit giderleri ise 78 milyar 152 milyon lira oldu.
Nakit giderlerin 71 milyar 642 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 6 milyar 510 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.
Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 7 milyar 901 milyon lira fazla verdi.
Bu dönemde faiz dışı denge ise 14 milyar 411 milyon lira fazlalık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 234 milyon lira oldu. Kasımda kur farklarından kaynaklanan azalış 115 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 23 milyar 224 milyon lira arttı.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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