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Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, mart ayında 40 milyar 445 milyon lira açık verdi.

07.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:14
Hazine nakit gerçekleşmeleri
Hazine nakit dengesi, mart ayında 40 milyar 445 milyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 53 milyar 918 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 364 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 83 milyar 320 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 44 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 29 milyar 402 milyon lira açık verdi.
Mart ayında nakit dengesinde 40 milyar 445 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 192 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 3 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 646 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 19 milyar 392 milyon lira azaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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