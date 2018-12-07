Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklandı

Hazine nakit dengesi, Kasım ayında 4 milyar 352 milyon lira fazla verdi. Hazine Müsteşarlığı
, 2018 yılı Kasım ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Kasım'da Hazine'nin nakit gelirleri 80 milyar 668 milyon lira, nakit giderleri 76 milyar 316 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 69 milyar 658 milyon lira, faiz giderleri ise 6 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 11 milyar 10 milyon lira fazla oldu. Nakit dengesi de Mart ayında 4 milyar 352 milyon lira fazla verdi. - İSTANBUL
Hazine Müsteşarlığı
07 Aralık 2018 Cuma 17:50