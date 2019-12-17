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Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak-Aralık 2020 döneminde "piyasa yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları belirledi.

17.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde Ocak- 2020 döneminde "piyasa yapıcı" olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaları belirledi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin kısa süre önce açıklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunan bankalardan belirlenen kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2020 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:
"Akbank,
Denizbank, HSBC Bank, QNB Finansbank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası"

Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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